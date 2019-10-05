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Начало процедуры импичмента Трампа

Медведев считает, что Зеленский оказался между "молотом и наковальней" в ситуации с США

Премьер РФ добавил, что не завидует украинскому лидеру
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленских находится в незавидном положении, так как он оказался между "молотом и наковальней" внутриполитических противоречий в США. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1".

"Я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии", - сказал Медведев.

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Премьер-министр РФ отметил, что если украинский лидер продолжит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и этим будет заниматься генпрокурор, которого Зеленский называл своим человеком, то тогда на президента Украины обидятся демократы и будут говорить, что Киев вмешивается в американские выборы. Если же Зеленский заблокирует это расследование, то, "во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций", а, "во-вторых, естественно, на него обидится" администрация президента США Дональда Трампа, "которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".

"Так что у него [у Зеленского] очень непростое положение", - уверен Медведев.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа на почве утверждений о том, что президент США в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

Теги
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