В Ингушетии упразднили Совет безопасности

МАГАС, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии упразднили Совет безопасности региона, который ранее входил в структуру правительства республики. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации главы региона.

"В связи с упразднением аппарата правительства региона и преобразованием в администрацию главы и правительства республики, совет безопасности был упразднен", - сказали в пресс-службе

Совбез республики состоял из двух отделов - по профилактике коррупционных и иных правонарушений и по взаимодействию с правоохранительными структурами.

"Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений - это требование указа президента страны. Мы преобразовали его в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое будет подчиняться главе региона. Также у нас будет советник главы региона по взаимодействию с правоохранительными органами, к которому перейдут функции второго отдела Совбеза - по взаимодействию с правоохранительными структурами. У него будут два помощника", - уточнили в пресс-службе.

Ранее, 11 августа источник во властных структурах региона сообщал, что секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подал заявление об отставке с занимаемого поста.