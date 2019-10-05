В Ингушетии разделят на два ведомства министерство культуры и архивного дела

МАГАС, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены разделить региональное министерство культуры и архивного дела на два ведомства для расширения задач Госархива региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Основные исторические моменты благодаря народной памяти нами сохранены. Мы ничего не забываем, но существует определенный пласт, какие-то периоды, ожидающие проведения документирования. Именно с этой целью мы планируем вывести Государственный архив из состава Минкультуры, существенно расширить круг его задач и географию деятельности по сбору информации", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Руководитель субъекта также отметил, что вопрос сохранения таких аспектов национальной идентичности, как родной язык, литература и история, требует пристального внимания со стороны правительства региона и профильных министерств.

"Любовь к нашему языку и литературе должна прививаться с рождения родителями, воспитателями, учителями, но также нужно организовать работу по их популяризации и развитию на институциональном уровне, нам всем необходимо приложить усилия, чтобы их сберечь. Ведь статус языка напрямую зависит от его восприятия подрастающим поколением. Так же, как и нашу историю, подлинную, непереписанную, потому что она народная и устно передаваемая из поколения в поколение", - цитирует также пресс-служба главу региона.

Министерство культуры Ингушетии было образовано в 1993 году. Указом главы региона от 10 марта 2015 года оно было реорганизовано путем слияния с государственным архивом республики в министерство культуры и архивного дела.