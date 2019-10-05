Борисов встретился с Мадуро

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провел в субботу встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в столице этой южноамериканской республики Каракасе. Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.

"Я впервые у вас, мне все очень понравилось", - заявил Борисов в начале встречи. Мадуро в свою очередь отметил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - заявил Мадуро. "Мне кажется, хорошая идея - выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее", - заявил венесуэльский президент.