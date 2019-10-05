Посол РФ сообщил о допросе депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

ПАРК ФОРТ-РОСС /Калифорния/, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, прибывшая в США на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР, допрос длился в течение часа. Об этом сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - сказал он. "Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение", - добавил посол РФ.

Антонов подчеркнул, что депутат известна тем, что очень многое сделала в последние годы для развития и стабилизации российско-американских отношений.

"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Если бы отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - сказал дипломат.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - заявил Антонов.

Юмашева является координатором депутатской группы по связям с Конгрессом США.

В новость были внесены изменения (02:08 мск) - добавлены подробности.