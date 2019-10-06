Володин назвал циничной провокацией допрос спецслужбами США депутата Юмашевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Допрос сотрудниками спецслужб США депутата Госдумы Инги Юмашевой является циничной провокацией и очередным примером нарушения международных обязательства. Об этом заявил в воскресенье председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Действия Соединенных Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы. Он отметил, что Юмашева "получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу".

"Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - заявил Володин.

Он считает очевидным то, что "в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений".

"Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - отметил спикер.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.