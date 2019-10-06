МИД: Россия обеспокоена эскалацией конфликта в исключительной экономической зоне Кипра

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва обеспокоена эскалацией напряженности вокруг разработки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, призывает воздержаться от дестабилизирующих шагов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.

"С обеспокоенностью следим за дальнейшей эскалацией напряженности вокруг разработки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, - сообщили в министерстве. - Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, строго следовать принципам международного права, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем".

В этой связи в российском дипведомстве вновь выступили за скорейший перезапуск переговорного процесса с целью достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в интересах всех жителей острова. "Как постоянный член Совета Безопасности ООН будем оказывать этому все необходимое содействие", - подчеркнули в МИД РФ.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.

Во время Средиземноморского форума в Марракеше в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) представители Турции и Кипра обменялись выпадами в адрес друг друга в связи с решением Анкары направить буровое судно в расположенный в ИЭЗ островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе.