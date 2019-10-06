Слуцкий: депутаты Госдумы намерены выяснить причины задержания Юмашевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены задействовать свои каналы с целью выяснить причины задержания для допроса сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка своей коллеги Инги Юмашевой. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"По своим каналам намерены также выяснять причины произошедшего", - сказал он.

В своем Telegram-канале Слуцкий назвал задержание Юмашевой "неслыханной наглости провокацией". "США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил", - указал он.

Он заметил, что "Инга Альбертовна является членом комитета по международным делам и, как все депутаты, имеет дипломатический паспорт". "В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное. Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей", - написал Слуцкий.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями властей США.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.