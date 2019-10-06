Неверов усомнился в целесообразности поездок в США по линии НКО после инцидента с Юмашевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя проведенный сотрудниками ФБР допрос депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, усомнился в целесообразности поездок российских парламентариев в США по линии некоммерческих организаций (НКО).

"В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было. Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - приводит его слова пресс-служба фракции.

По мнению Неверова, "действия американских властей в данном случае недопустимы и отчетливо показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога наших стран".

Он также выразил надежду, что американская сторона предоставит внятные объяснения произошедшего, хотя, по словам Неверова, в свете последних событий с невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, "верится в это с трудом".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая на форум "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.