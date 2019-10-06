МИД РФ заявил протест властям США в связи с допросом депутата Юмашевой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой и назвал произошедшее очередной враждебной акцией.

Такая оценка содержится в комментарии ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что власти США не способны контролировать собственные спецслужбы или не стремятся нормализовать отношения с Россией.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Инга Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", - говорится в сообщении.

Нагнетание напряженности

МИД России призвал Вашингтон задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Москвой.

"В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.