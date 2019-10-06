Ушаков: шанс на организацию саммита в нормандском формате в ближайшем будущем возрастает

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в относительно ближайшем будущем возрастают после подписания Украиной "формулы Штайнмайера", сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.