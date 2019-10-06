Россия поднимет проблему нетерпимости и дискриминации на встрече глав МИД стран ОБСЕ

МАРРАКЕШ, 6 октября. /ТАСС/. Россия намерена поднять тему нарастания нетерпимости и дискриминации на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел стран - членов (СМИД) ОБСЕ. Об этом в воскресенье сообщил член делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак.

"На фоне тревожной тенденции нарастания на пространствах ОБСЕ агрессии, нетерпимости, дискриминации на религиозной, этнической почве мы планируем поднять эти темы на СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря", - сказал Рыжак в своем выступлении на закрытии осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше, одной из основных тем которой была борьба с притеснениями на почве религии и убеждений. По словам депутата, особенно тревожно, что подобные случаи происходят накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рыжак в своем выступлении также напомнил, что на прошедшем в июле в Люксембурге ежегодном заседании ассамблея отказалась поддержать предложенную российской делегацией резолюцию об осуждении героизации нацизма и неонацизма.

Дискуссия с делегацией Украины

В ходе заседания произошел и обмен репликами между российскими и украинскими парламентариями. Поводом для этого послужило выступление члена делегации Верховной рады Вадима Галайчука (фракция "Слуга народа"), в котором он упомянул о якобы имеющем место притеснении религиозных свобод в Крыму и в Донбассе, которое, по его словам, испытывают на себе в том числе мусульмане, призвав также власти РФ обеспечить равенство для всех.

"Я хочу пригласить господина Галайчука и любого члена Парламентской ассамблеи ОБСЕ посетить Республику Крым, регион Российской Федерации, чтобы убедиться, что все права верующих там соблюдаются и полностью обеспечены российским законодательством", - сказал в ответ возглавлявший делегацию РФ на осенней сессии ПА ОБСЕ первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С критикой в адрес Галайчука выступил и Рыжак. По его словам, в тот период, когда в украинском урегулировании наметился прогресс после одобрения Киевом "формулы Штайнмайера", со стороны представителя "Слуги народа" звучат "такие провокационные безответственные выступления". "Как вы думаете, какую услугу оказывает этот депутат своим выступлением нормализации общей ситуации и поиску компромисса?" - спросил депутат, обращаясь к участникам заседания.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Беседы на полях

Российские парламентарии за время прошедшей сессии встретились со швейцарскими коллегами, а также с делегацией Конгресса США, возглавляемой сенатором-республиканцем Роджером Уикером.

"С немцами активно работали, итальянцы к нам подходили, обсуждали разные темы", - рассказал ТАСС депутат Госдумы Александр Фокин.

"Без всякого сомнения, были контакты с украинской делегацией. Мы касались перспектив развития ситуации на Украине, - сказал он. - По нашим оценкам, они крайне обеспокоены тем, что складывается сегодня". Фокин пояснил, что, по мнению парламентариев из РФ, существует вероятность выступлений националистических группировок, противников нормандского формата, которые могут к тому же послужить "спасательным кругом" для экс-президента Петра Порошенко, находящегося под следствием.

Средиземноморское измерение

Завершившаяся в Марракеше осенняя сессия ПА ОБСЕ была посвящена в основном проблемам средиземноморского региона. В начале сессии, в частности, поднималась тема территориальных споров Турции и Кипра, представители парламентов обеих стран неоднократно обменивались выпадами в адрес друг друга.

В ходе обсуждения проблемы экстремизма член делегации РФ Алексей Корниенко призвал страны - участницы ОБСЕ обращать больше внимания на проблему вербовки молодых людей террористами, что часто происходит на фоне безработицы и роста недовольства именно среди молодежи.

"По итогам этого важного заседания ПА ОБСЕ продолжит активно поддерживать средиземноморское измерение ОБСЕ с точки зрения сотрудничества с парламентами, развивая отношения между странами - участницами организации и партнерами в Средиземноморском регионе", - заявил, закрывая сессию председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.