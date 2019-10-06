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Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для сдерживания России

Российский лидер добавил, что эти обвинения являются также и способом давления в США на американского президента
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве России в выборы президента США предлогом для сдерживания РФ и давления на американского лидера Дональда Трампа.

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"Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом [бывший спецпрокурор Роберт] Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны - чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед", - сказал Путин в беседе с журналистом NBC Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), отрывок из которой был показан в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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