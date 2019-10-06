Антонов: Россия готова обменяться с США гарантиями невмешательства во внутренние дела

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Россия готова обменяться с США письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, однако пока не получила позитивного отклика с американской стороны. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Мы давно предлагали обменяться письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал он.

"Мы готовы дать такие заверения, но не получили пока никакой позитивной реакции", - добавил дипломат.

Антонов также заявил, что Россия выступает за активизацию с Соединенными Штатами обменов между гражданами в деловой, культурной, научной и других сферах.

"Мы выступаем за увеличение количества взаимных обменов между нашими гражданами в рамках деловых, личных, культурных, научных, спортивных, а также семейных и дружеских связей", - сказал он.

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