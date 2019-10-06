Путин отметит 67-летие с родными на природе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретит свой 67-й день рождения на природе в кругу родных и близких людей. Об этом ТАСС рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что президент накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. "Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге, он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил представитель Кремля.
Подобная возможность даже в этот день появляется у главы государства нечасто. 7 октября 2014 года он взял официальный выходной и отправился в сибирскую тайгу, где, по собственному признанию, "по горам проходил почти 9 км". Правда, уже на следующий день президент вернулся к работе - провел в Новосибирске заседание президиума Госсовета.
В 2018 и 2017 годах день рождения главы государства выпадал на выходные, что, впрочем, не помешало ему два года назад в субботний день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Сочи. Чаще всего президент проводит день рождения на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие. Так, 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ, в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.
В то же время, если в этот день он находится в России, то старается хотя бы вечер провести с близкими и друзьями, иногда это удается сделать в родном ему Санкт-Петербурге. Владимир Путин как-то признался, что обычно не устраивает никаких праздников в свой день рождения. Лишь однажды президент 7 октябряпраздновал официально: на свой 55-летний юбилей в 2007 году он, по его словам, "счел возможным пригласить в Кремль постоянных членов Совета безопасности, руководство Вооруженных сил, включая командующих округами, родами и видами войск". Такое решение он объяснял скорым завершением второго президентского срока.
Поздравления коллег
7 октября глава государства обычно много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения "субстантивных вопросов".
Традиционно поздравляет Путина и Дмитрий Медведев. Нынешний год не станет исключением, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов. "Дмитрий Анатольевич традиционно поздравляет президента, сделает так и в этот раз", - сказал он. Осипов не стал рассказывать, что именно подарит премьер Путину, отметив, что глава правительства всегда со вниманием подбирает подарок президенту.
Поздравляют лидера и другие российские политики. Так, Госдума в 2016 году решила направить президенту корзину с 450 розами - по количеству депутатов нижней палаты парламента.
Сам же президент не раз с особенной теплотой вспоминал 7 октября 2013 года, которое он провел в индонезийском городе Денпасаре на саммите АТЭС. В тот день он практически до полуночи участвовал в рабочих мероприятиях саммита. Последней в графике была встреча с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, который преподнес Путину в подарок торт, украшенный надписью "С днем рождения!".
На следующий день президент рассказал и о неформальной части той встречи: "Мы предложили нашим китайским друзьям выпить по рюмке водки, они не отказались, мы так и сделали. Было тепло, по-товарищески, если не сказать по-дружески". Позднее на большой пресс-конференции в конце 2013 года, беседуя с китайской журналисткой, он вновь вспомнил о том вечере: "Впервые в жизни у меня такое было, чтобы я вместе с другим главой государства отметил свой день рождения. И надо было такому случиться, чтобы это был именно председатель КНР".
А через пять лет, в 2018 году, в интервью одному из китайских СМИ Путин еще раз напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин - это, наверное, единственный из всех мировых лидеров, с которым ему пришлось отметить один из своих дней рождения. "У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", - поделился воспоминаниями российский лидер.
Подарки
Когда-то Путин сказал журналистам, поинтересовавшимся, какие подарки он любит получать: "Если по-честному, то даже не всегда смотрю, что там (в упаковке) и часто передаю их в различные хранилища - просто времени нет". Но о некоторых из них все-таки становится известно, особенно о тех, которые Путину дарят публично.
Например, коллеги периодически преподносят ему различных животных, причем не только на день рождения. Таким презентом в свое время стали собака Кони (подаренная Сергеем Шойгу, тогда главой МЧС), гнедой жеребец (от экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова), карликовая лошадка Владик (от первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева) и даже крокодил, правда, хрустальный (подарен бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным). В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный.
Но, пожалуй, больше всего журналистам запомнился подарок, преподнесенный в 2008 году Путину, тогда занимавшему пост премьер-министра, неизвестным гостем. Путин даже собрал у себя в загородной резиденции по этому случаю журналистов, с гордостью продемонстрировав им уссурийского тигренка. Чуть позже он передал тигрицу Машу в геленджикский зоопарк "Сафари-парк".
Как водится для такого дня, подарок чаще всего хранится в секрете. На этот раз, правда, своими планами поделился президент Молдавии Игорь Додон. В эфире молдавского телеканала №4 он не исключил, что подарит российскому лидеру бочку вина, которое изготовил сам. Вручить свой презент Додон намерен на саммите глав государств СНГ, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.
Акции по всему миру
На протяжении многих лет день рождения Путина не обходят стороной и простые граждане многих стран мира. Особенно плодородным на оригинальные идеи оказался 2017 год. Тогда 7 октября сразу в нескольких районах Парижа появились художественные граффити, общим сюжетом которых стало поздравление Путину. В этот же день рисунок в стиле стрит-арт появился и в Берлине, близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе.
Нью-йоркский ресторан Lucy's Cantina Royale подавал 7 октября по случаю дня рождения Путина особый "пятиэтажный" гамбургер. А один из ресторанов в Вашингтоне за несколько дней до 65-летия главы российского государства предложил посетителям пиццу с названием Hot Like Putin ("Острая, как Путин").
Британец Эндрю Картрайт опубликовал в том же 2017 году свое поздравление в разделе платных объявлений газеты "Дейли телеграф". В своем обращении он пожелал президенту РФ оставаться сильным, честным и справедливым лидером.
В 2014 году в Женеве европейская арт-группа установила фигуру Путина как опору всемирно известному памятнику "Сломанный стул", символизирующему протест против военных конфликтов. Таким образом группа активистов решила выразить российскому президенту благодарность за его миротворческую деятельность. В этом же году в Нью-Йорке открылся магазин, ассортимент которого состоял исключительно из футболок с изображением Путина.
20-й день рождения на высших государственных постах
Владимир Путин уже 20 лет отмечает свой день рождения на высших государственных постах страны. И несмотря на то, что пока идет лишь второй год его нынешнего президентского срока, главе государства продолжают задавать традиционный вопрос: "А что потом?". Путин не раз заверял, что не намерен менять Конституцию РФ, чтобы иметь возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. К завершению четвертого президентского срока ему будет 71 год. Возраст солидный, хотя, если сравнивать с другими лидерами настоящего и прошлого, для политика - в каком-то смысле средний.
После победы на выборах в марте 2018 года Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на президентский пост в 2030 году, назвав это смешным: "Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!".
В июле 2019 года в интервью итальянской газете Corriere della Sera российский лидер заявил, что считает преждевременным говорить о том, чем он будет заниматься после завершения срока своих президентских полномочий. Тем не менее, вопросы на эту тему ему задают по поводу и без.
В сентябре 2019 года во Владивостоке на пленарной сессии Восточного экономического форума 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что предельный возраст руководителя государства в его стране был увеличен до 95 лет. Модератор даже целиком не озвучил повисший в воздухе вопрос, ограничившись лишь вопросительным обращением: "Владимир Владимирович?". Президент намек понял и с улыбкой сказал: "Я пока не дотягиваю".