Путин отметит 67-летие с родными на природе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретит свой 67-й день рождения на природе в кругу родных и близких людей. Об этом ТАСС рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. "Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге, он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил представитель Кремля.

Подобная возможность даже в этот день появляется у главы государства нечасто. 7 октября 2014 года он взял официальный выходной и отправился в сибирскую тайгу, где, по собственному признанию, "по горам проходил почти 9 км". Правда, уже на следующий день президент вернулся к работе - провел в Новосибирске заседание президиума Госсовета.

В 2018 и 2017 годах день рождения главы государства выпадал на выходные, что, впрочем, не помешало ему два года назад в субботний день провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Сочи. Чаще всего президент проводит день рождения на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие. Так, 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ, в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.

В то же время, если в этот день он находится в России, то старается хотя бы вечер провести с близкими и друзьями, иногда это удается сделать в родном ему Санкт-Петербурге. Владимир Путин как-то признался, что обычно не устраивает никаких праздников в свой день рождения. Лишь однажды президент 7 октябряпраздновал официально: на свой 55-летний юбилей в 2007 году он, по его словам, "счел возможным пригласить в Кремль постоянных членов Совета безопасности, руководство Вооруженных сил, включая командующих округами, родами и видами войск". Такое решение он объяснял скорым завершением второго президентского срока.

Поздравления коллег

7 октября глава государства обычно много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения "субстантивных вопросов".

Традиционно поздравляет Путина и Дмитрий Медведев. Нынешний год не станет исключением, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов. "Дмитрий Анатольевич традиционно поздравляет президента, сделает так и в этот раз", - сказал он. Осипов не стал рассказывать, что именно подарит премьер Путину, отметив, что глава правительства всегда со вниманием подбирает подарок президенту.

Поздравляют лидера и другие российские политики. Так, Госдума в 2016 году решила направить президенту корзину с 450 розами - по количеству депутатов нижней палаты парламента.

Сам же президент не раз с особенной теплотой вспоминал 7 октября 2013 года, которое он провел в индонезийском городе Денпасаре на саммите АТЭС. В тот день он практически до полуночи участвовал в рабочих мероприятиях саммита. Последней в графике была встреча с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, который преподнес Путину в подарок торт, украшенный надписью "С днем рождения!".

На следующий день президент рассказал и о неформальной части той встречи: "Мы предложили нашим китайским друзьям выпить по рюмке водки, они не отказались, мы так и сделали. Было тепло, по-товарищески, если не сказать по-дружески". Позднее на большой пресс-конференции в конце 2013 года, беседуя с китайской журналисткой, он вновь вспомнил о том вечере: "Впервые в жизни у меня такое было, чтобы я вместе с другим главой государства отметил свой день рождения. И надо было такому случиться, чтобы это был именно председатель КНР".

А через пять лет, в 2018 году, в интервью одному из китайских СМИ Путин еще раз напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин - это, наверное, единственный из всех мировых лидеров, с которым ему пришлось отметить один из своих дней рождения. "У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", - поделился воспоминаниями российский лидер.

Подарки

Когда-то Путин сказал журналистам, поинтересовавшимся, какие подарки он любит получать: "Если по-честному, то даже не всегда смотрю, что там (в упаковке) и часто передаю их в различные хранилища - просто времени нет". Но о некоторых из них все-таки становится известно, особенно о тех, которые Путину дарят публично.