Антонов заявил, что диалог России и США по борьбе с терроризмом приносит обоюдную пользу

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /ТАСС/. Российско-американский диалог по вопросу борьбы с терроризмом приносит пользу обеим странам, и важно, чтобы он был насыщенным и постоянным. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Мы давно предлагали такого рода разговор. У нас происходят встречи на уровне заместителей министров иностранных дел, и плюс ко всему у нас встречаются эксперты. Важно, чтобы разговор этот был субстантивным, насыщенным, чтобы он был постоянным. Я твердо убежден, что он приносит пользу как России, так и Соединенным Штатам", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на состоявшихся в сентябре в Вене консультациях замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан "обговорили конкретные вопросы взаимодействия по терроризму, наметили планы встречи экспертов". "Это нормальная дипломатическая работа", - добавил Антонов.

Глава российского государства Владимир Путин на саммите в Хельсинки в июле 2018 года предложил американскому лидеру Дональду Трампу возобновить работу двусторонней группы по борьбе с терроризмом, действовавшей с 2001 по 2014 год. Первая встреча Сыромолотова и Салливана, посвященная обсуждению соответствующих вопросов, прошла в декабре того же года в Вене.