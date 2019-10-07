В Сан-Франциско прошел ежегодный российско-американский форум "Диалог Форт-Росс"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 7 октября. /ТАСС/. Ежегодный российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" состоялся в воскресенье в Сан-Франциско (штат Калифорния). В конференции, которую с 2012 года проводит "Общество по сохранению Форт-Росс" при спонсорской поддержке компаний "Транснефть", "Шеврон" и ПАО "Совкомфлот", приняли участие действующие и бывшие официальные лица и политики России и США, а также представители деловых кругов двух стран.

На главной панельной сессии мероприятия выступил посол России в США Анатолий Антонов. В настоящее время он продолжает поездку по Калифорнии. В ходе нее дипломат ранее посетил ежегодный фестиваль "Праздник урожая", который проходит на территории исторического парка Форт-Росс, где в XIX веке располагалось одноименное русское поселение в Калифорнии. Во вторник он также выступит с речью в Миддлберийском институте в городе Монтерей.

В форуме также участвовали экс-губернатор Калифорнии Джерри Браун, глава Сбербанка Герман Греф и бывший министр обороны США Уильям Перри.

Особое внимание - вопросам стратегической стабильности

"Сегодня прошел очередной раунд "Диалога Форт-Росс", мы сумели собрать в Сан-Франциско представителей российского бизнеса, были политики с российской стороны. Важно, что с американской стороны было достаточно хорошее представительство. Но, к сожалению, в основном на уровне бывших дипломатов, политиков. Было бы лучше, конечно, если бы в этом диалоге, допустим, в следующем году, приняли участие официальные лица из Госдепартамента, из Конгресса или других государственных структур", - заявил Антонов журналистам на полях форума.

"Разумеется, особое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности. Эти проблемы всегда находились в центре внимания российско-американских отношений. У нас накопились большие проблемы в этой области, пора разгребать эти завалы", - сказал Антонов. "Конечно же, очень важный вопрос, и я очень рад, что американские коллеги поддержали нас в этом, это будущее ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС)", - подчеркнул посол России. "В феврале 2021 года истекает его действие. Задача у нас - подумать, как мы будем жить в этих условиях", - отметил он.

"Хочется верить, что в Вашингтоне будет принято решение, мы сумеем продлить этот договор и задуматься о том, какие еще меры доверия, меры контроля над вооружениями в различных областях <...> могли бы быть в центре внимания российско-американского диалога по стратегической стабильности", - заявил глава российской дипмиссии.

В свою очередь бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун, общаясь с журналистами на полях форума, выразил надежду на то, что ДСНВ может быть продлен. "Я думаю, что существует большая вероятность того, что он будет продлен. Для этого потребуется определенное давление, потому что люди не осознают ядерную угрозу, и я прикладываю все усилия для того, чтобы разбудить их", - сказал он. "ДСНВ - это минимум. У нас могут быть другие договоры, но договоры нельзя заключить, когда отсутствует диалог. Сейчас же люди лишь кричат, а не разговаривают и слушают. Я хотел бы, чтобы как раз последнего было больше", - добавил Браун.

По его словам, инициативу в этом вопросе с американской стороны должны проявить законодатели в Конгрессе.

Нужно чаще встречаться

"Разговор был полезный, мы откровенно рассказали о тех проблемах, которые возникли в наших двусторонних взаимоотношениях. Говорили открыто, это очень важно, говорили дружелюбно, не было никакого желания создать какие-то проблемы в ходе нашего диалога. Думаю, что есть общее понимание, и здесь нас поддержали и бывший министр обороны Перри, и губернатор Браун в том, что нам нужно чаще встречаться, нужно говорить", - рассказал также посол России.

"Я присутствовал на многих сессиях сегодня, которые прошли после основной, и люди говорили о необходимости дружить с Россией", - отметил он. "Коллеги из США рассказывали, насколько насыщенными были их различного рода поездки, <...> подчеркивалась необходимость развития студенческого обмена. Я, разумеется, со свой стороны, конечно же, поддерживаю все такого рода начинания. Буду пытаться помочь развивать такого рода взаимодействие", - заявил посол. "Я считаю, что чем чаще мы встречаемся, чем больше улыбаемся друг другу, от этого становится лучше наш мир и укрепляются российско-американские отношения", - добавил дипломат.

На форуме выступил также глава Сбербанка Герман Греф, который после завершения панельной дискуссии пообщался с журналистами. "Осталось не так много площадок между Россией и Америкой, где вообще люди собираются и обсуждают какие-либо темы. Вообще-то, наверное, это единственная площадка, которая осталась. Поэтому очень важно, что здесь были достаточно высокопоставленные люди: бывшие политики, но тем не менее посол наш был. Это характеризует текущую ситуацию, конечно, но тем не менее мне кажется, что очень важно, чтобы люди встречались", - сказал он.

О конференции и парке

Форум "Диалог Форт-Росс" проходит в Калифорнии ежегодно с 2012 года. В 2017 году он впервые состоялся также на территории России - в Пскове и Изборске. В июне 2019 года форум также прошел в Вологде. В Калифорнии конференцию по традиции организуют в октябре в одно время с ежегодным "Праздником урожая" в бывшем русском поселении Форт-Росс.

Программа мероприятия предполагает выступления ключевых участников, а также дискуссии и семинары. В этом году конференция состоялась в районе Эмбаркадеро на северо-востоке Сан-Франциско в клубе "Коммонуэлс клаб" (The Commonwealth Club). Здесь расположена портовая набережная, которая тянется вдоль побережья залива Сан-Франциско и с которой открывается живописный вид на мост, соединяющий город с соседним Оклендом.

Бывшее русское поселение и крепость Росс в настоящее время имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом побережье Тихого океана, был основан в 1812 году мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым по указанию правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Крепость была необходима Российско-Американской компании для обеспечения продовольствием российских владений на Аляске, а также расширения ресурсной базы Российской империи в Америке. Участок был куплен у местных индейцев.

Этот самый южный форпост России в Америке просуществовал до 1842 года, после чего был продан американским землевладельцам.