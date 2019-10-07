Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака в Багдаде

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иракский коллега Мухаммед Али аль-Хаким начали переговоры в МИД Ирака в Багдаде.

Министры несколько минут проговорили тет-а-тет. В начале беседы Лавров затронул ситуацию на севере Сирии - в районе Идлиба и на восточном берегу Евфрата. Министры продолжили беседу за закрытыми дверями, к переговорам присоединились делегации двух стран.

Лавров в понедельник прибыл в Багдад, где проведет встречи с руководством страны. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "приоритетной темой переговоров, безусловно, станет обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах". Речь также пойдет о ситуации в Ираке и странах ближневосточного региона, прежде всего в Сирии.

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