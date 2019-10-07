Эксперт считает, что подписание Киевом "формулы Штайнмайера" - еще не повод для восторгов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подписание на прошедшей неделе в Минске украинской делегацией "формулы Штайнмайера" - еще не повод для восторгов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя итоги очередного заседание Контактной группы 1 октября

"Я не разделяю эйфории по поводу подписания "формулы Штайнмайера", - сказал он. - Это позитивный сигнал в правильном направлении. Но это не повод для восторгов".

"Да, российская сторона дожала этот принципиальный вопрос до конца, несмотря на петляния Леонида Кучмы (глава украинской делегации в Минске - прим. ТАСС) и многих членов команды президента Владимира Зеленского, - продолжал эксперт. - Но фиксация формулы на бумаге - лишь одно из обязательств украинской стороны. Она необходима, но недостаточна".

"Формула Штайнмайера" описывает процедуру ввода в действие закона об особом статусе, - напомнил Чеснаков. - Остается вопрос - каким именно будет этот закон. Тем более, что закон этот рамочный - из него вытекает необходимость принятия других законов, которые наполнят содержанием особый статус Донбасса".

В качестве примера он привел вопрос о народной милиции.

"В сегодняшнем законе об особом статусе она зафиксирована, но не определено, как она будет функционировать, - обратил внимание эксперт. - В каких отношениях она будет с силовиками в Киеве? Напомню, в народной милиции должны служить десятки тысяч человек".

"Много вопросов и о том, на каких основаниях, каким образом и с каким содержанием предполагается заключать зафиксированные законом соглашения между правительством Украины и местными властями о развитии территории, - продолжал Чеснаков. - То же самое касается проблем, связанных с практикой использования русского языка, судопроизводства и т. д".

"Все эти вопросы еще нужно согласовывать с представителями Донбасса в минской контактной группе. А потом это должно найти отражение в других законах Украины. Закрепиться в них. В том числе и в Конституции. Это огромная и долгая работа - подготовить корпус законов, фиксирующих особый статус Донбасса. Украинская сторона должна понять, что прекращение с ее стороны огня и уход украинских вооруженных сил из зоны конфликта - важный элемент снижения напряженности. Но этим дело урегулирования только начинается, а не заканчивается".

Киев не понимает глубины стоящих проблем

По мнению директора Центра политической конъюнктуры, украинская власть пока все еще демонстрирует неполное понимание глубины стоящих перед ней проблем.

"Например, и сами себя и общественное мнение настраивают, что выборы состоятся только после полной передачи границы под их контроль, - указал Алексей Чеснаков. - Это прямо противоречит п. 9 минского Комплекса мер. Достаточно прочитать, что там написано: "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа)". Причем при проведении конституционной реформы и "по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней Контактной группы". "Так что не нужно фантазировать".

"Как вы видите, Россию заботит последовательность и глубина выполнения договоренностей в условиях постоянных попыток киевских властей переформулировать даже вот такие, однозначные пункты Минских соглашений", - заключил Алексей Чеснаков.