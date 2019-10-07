Эксперт: отставка Волкера дает возможность Зеленскому предоставить автономию Донбассу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уход Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины открывает возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому решить вопрос о предоставлении автономии Донбассу. Об этом в интервью ТАСС сообщил в понедельник близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Что дает уход Волкера Украине? Появляются новые возможности. После ухода такого "защитника" Украины и сопутствующего скандала давление на Зеленского может ослабеть. Ему нужно воспользоваться открывшимся шансом и дать Донбассу автономию", - сказал он.

Чеснаков отметил, что Волкер, работая по украинскому направлению, лоббировал интересы американского бизнеса на Украине. "Что касается господина Волкера. Он слишком жестко отстаивал интересы некоторых политических и бизнес-групп. Занимал при этом двойственную позицию - одновременно работая в качестве спецпредставителя Госдепартамента по Украине и старшим международным советником в лоббистской конторе, которая официально занималась обслуживанием Украины - "BGR Group", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что благодаря американским СМИ стало ясно о посредничестве Волкера в сделке о поставках комплексов Javelin на Украину. "Мы не проводим собственных расследований. Мы анализируем открытые источники из самих США. Очевидно, например, из публикаций в солидной Politico, что есть устойчивая связь между Институтом Маккейна, "BGR Group" и Raytheon, которая поставляла комплексы Javelin на Украину при посредничестве Волкера. Подтверждением является и тот факт, что Волкер активно работал на площадке Антантического совета (Atlantic Council), у которого контракт с фирмой Burisma. Пусть сами американцы определяются. Может, это не коррупция, а конфликт интересов. Но это точно нечисто и дурно попахивает", - сказал Чеснаков.

Эксперт заметил, что скандальная история в США доставляет удовольствие некоторым кругам на Украине. "Тут оказалось много всего намешано. Украина со всей силы вляпалась во внутриамериканский политический скандал. Нельзя, кстати, сказать, что этого все украинцы стремились избежать. Судя по заявлениям, многие из Киева воспринимают "украинский кейс" с нескрываемым удовольствием - очень хочется быть в центре внимания", - отметил Чеснаков.