{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Эксперт: никаких обменов между Украиной и РФ на сегодня не планируется

Консультации по обмену задержанными ведутся не между Украиной и Россией, а между Киевом и республиками Донбасса в минской Контактной группе, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Никаких обменов между Украиной и Россией на сегодняшний день не планируется. Об этом в интервью ТАСС заявил близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Вадим Пристайко (глава МИД Украины - прим. ТАСС), возможно, имел в виду другое. Консультации по обмену задержанными ведутся не между Украиной и Россией, а между Киевом и республиками Донбасса в минской Контактной группе, - уточнил эксперт. - В этом вопросе действительно возможен прогресс, но вряд ли такой обмен состоится до саммита "нормандской четверки" - слишком много согласований и нюансов".

На минувшей неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый "масштабный обмен" удерживаемыми лицами.

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале ТСН.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Лавров: Россия выполнит обязательства по поставкам продукции военного назначения в Ирак
У сторон "общее мнение" в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметил глава МИД России
Читать полностью