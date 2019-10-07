Эксперт: никаких обменов между Украиной и РФ на сегодня не планируется

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Никаких обменов между Украиной и Россией на сегодняшний день не планируется. Об этом в интервью ТАСС заявил близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Вадим Пристайко (глава МИД Украины - прим. ТАСС), возможно, имел в виду другое. Консультации по обмену задержанными ведутся не между Украиной и Россией, а между Киевом и республиками Донбасса в минской Контактной группе, - уточнил эксперт. - В этом вопросе действительно возможен прогресс, но вряд ли такой обмен состоится до саммита "нормандской четверки" - слишком много согласований и нюансов".

На минувшей неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый "масштабный обмен" удерживаемыми лицами.

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале ТСН.