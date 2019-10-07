Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект единороссов об отчетности учителей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Законопроект "Единой России" о разгрузке учителей от излишней отчетности будет рассмотрен Госдумой в первом чтении до конца осенней сессии. Об этом в понедельник сообщила член президиума генсовета партии, координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова.

"Совет Госдумы включил законопроект "Единой России" о введении единого для всей страны исчерпывающего перечня обязательных отчетных документов для педагогов в программу законопроектной работы на декабрь, поэтому до конца сессии мы должны рассмотреть его как минимум в первом чтении", - приводит слова Аршиновой пресс-служба единороссов.

По ее словам, ранее на площадке партии в 56 регионах страны прошли дискуссии с участием профессионального сообщества для обсуждения документа. "Концепция законопроекта обсуждалась и на больших парламентских слушаниях в Госдуме. Все были единодушны в том, что необходимо существенно разгрузить учителей от непрофильных для них функций и административной работы. Учитель призван учить, эта функция должна быть основной, бумажная волокита и отчеты не должны заменять работу с детьми", - отметила Аршинова.

Она напомнила, что законопроект предлагает отнести к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования установление перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники. "Если правительство России предложит иной способ законодательного решения проблемы излишней бюрократической нагрузки на учителей, мы будем рассматривать оба варианта одновременно, но пока иных вариантов нам в комитет не поступало", - заключила парламентарий, добавив, что регионы представят свои отзывы, замечания и предложения к документу в думский комитет по образованию и науке до 7 ноября.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов в конце июля. По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать устранению "избыточной отчетности" и снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, а также повышению качества образования.

Ранее Минпросвещения РФ сообщало о разработке схожей инициативы. Глава министерства Ольга Васильева 30 августа на общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге заявила, что министерство готовит законопроект, регламентирующий количество документов, с которым должен работать учитель. По ее словам, должны остаться лишь четыре таких документа: план, тематический календарный план, журнал и дневник. В свою очередь Аршинова заявляла, что единороссы предложат Минпросвещения сделать базовым депутатский законопроект и доработать его с учетом поправок министерства и замечаний преподавательского сообщества.