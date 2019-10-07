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Кризис на Украине

Эксперт: в силах Зеленского сделать Украину мирной страной

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, у нынешнего украинского лидера есть сильный мандат

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность вернуть мир в Донбасс. Такое мнение в интервью ТАСС высказал близкий к процессу урегулирования на Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Комментируя обостряющийся сейчас на Украине конфликт вокруг закона об особом статусе Донбасса, эксперт напомнил, что "у Зеленского сильный мандат".

"Если он им не сможет воспользоваться - это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям в Донбассе", - сказал Чеснаков.

"И нужно быть реалистами, - считает он. - Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит".

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