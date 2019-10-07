Эксперт: в силах Зеленского сделать Украину мирной страной

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность вернуть мир в Донбасс. Такое мнение в интервью ТАСС высказал близкий к процессу урегулирования на Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Комментируя обостряющийся сейчас на Украине конфликт вокруг закона об особом статусе Донбасса, эксперт напомнил, что "у Зеленского сильный мандат".

"Если он им не сможет воспользоваться - это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям в Донбассе", - сказал Чеснаков.

"И нужно быть реалистами, - считает он. - Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит".