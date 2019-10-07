Лавров: Россия выполнит обязательства по поставкам продукции военного назначения в Ирак

БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. Россия намерена реализовать существующие контракты по поставке продукции военного назначения в Ирак. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось в апреле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения", - сказал Лавров.

Россия и Ирак являются давними партнерами в военно-технической сфере. В 2014 году между двумя странами был заключен контракт на поставку вооружений на сумму более $4 млрд, российские специалисты ведут обучение и подготовку иракских армейских кадров. Кроме того, с февраля 2018 года Министерство обороны Ирака получает российские танки Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта на поставку военной техники. Иракские военные проявляют интерес и к другим вооружениям российского производства, в частности изучался вопрос закупки зенитных ракетных систем С-400.