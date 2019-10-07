Комитет СФ предложил Святенко на пост полпреда палаты по связям с детским омбудсменом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике вышел с предложением назначить сенатора Инну Святенко на должность полномочного представителя верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным РФ по правам ребенка.

"Я подготовил проект письма Вячеславу Степановичу Тимченко [глава комитета СФ по регламенту] с предложением рассмотреть вопрос по нашей кандидатуре, по назначению полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Я провел предварительную беседу с Инной Юрьевной Святенко, она принципиальных возражений не высказала", - сказал глава комитета Валерий Рязанский на заседании в понедельник.

За данное решение члены комитета по социальной политике проголосовали единогласно. В случае одобрения кандидатуры комитетом по регламенту и организации парламентской деятельности принимать решение об утверждении Святенко на данном посту будет Совет Федерации на пленарном заседании.

Ранее данный пост занимала Елена Попова, полномочия которой закончились в сентябре 2019 года. Полномочный представитель Совфеда по взаимодействию с уполномоченным по правам ребенка занимается, в частности, вопросами детской и семейной политики, изменения семейного и так называемого детского законодательства.

Возглавлявшая на протяжении пяти лет комиссию Мосгордумы по безопасности и делегированная 19 сентября этим законодательным органом в СФ Святенко стала членом комитета верхней палаты по социальной политике.