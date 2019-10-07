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Песков сомневается в достоверности статьи The Washington Post о разговорах Трампа

В материале издания утверждается, что американский лидер "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в достоверности информации The Washington Post о некоторых подробностях телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами, в том числе с российским.

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"Я не знаю, насколько вообще можно считать достоверной эту информацию и подобные публикации", - сказал Песков, комментируя в понедельник статью, в которой, в частности, утверждалось, что Трамп "заискивал" перед президентом РФ Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

Песков отметил, что в Кремле видели эту публикацию, но не уверены, что ее "можно воспринимать как достоверную информацию". "В целом считаем, что к подобным публикациям нужно относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно", - добавил представитель Кремля.

На вопрос, говорил ли Трамп Путину о том, что сомневается в причастности РФ к делу Скрипалей, Песков подчеркнул: "Нет, Путину [Трамп] не говорил".

В статье, опубликованной 5 октября в The Washington Post, со ссылкой на источники газеты в Белом доме утверждается, что Трамп в разговоре с Путиным в январе 2017 года якобы "вел себя подобострастно и подлизывался". Также, по данным издания, во время одного из телефонных разговоров американский лидер обратился к российскому президенту за "наставлениями по поводу налаживания дружественных отношений с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном".

Кроме того, по данным газеты, летом прошлого года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери Трамп в ходе телефонной беседы с занимавшей в тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к данному делу. В статье The Washington Post отмечается, что сотрудники Белого дома с большим опасением и тревогой относились к телефонным разговорам Трампа с мировыми лидерами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАКНДРВеликобританияРоссияКим Чен ЫнТрамп, ДональдМэй, Тереза
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