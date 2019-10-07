Песков: Кремль не является стороной конфликта, влияющей на отвод сил на востоке Украины

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Кремль имеет некоторое влияние на республики Донбасса, но не является стороной конфликта, влияющей на отвод вооруженных формирований. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования будут отведены от линии соприкосновения. "Кремль не является стороной конфликта", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий". "Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись". - заключил он.

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Требование создать на этих участках зоны безопасности и выполнить, наконец, таким образом, договоренности, подписанные еще в 2016 году, является обязательным условием проведения нового саммита "нормандской четверки". Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера".