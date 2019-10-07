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Путина лично поздравили с днем рождения лидеры ряда стран СНГ и глава МОК

Также в это число вошли президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отметили в пресс-службе главы российского государства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина лично поздравили с днем рождения по телефону лидеры ряда стран СНГ, а также президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

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"По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководства международных организаций", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, отметили в пресс-службе, президента России лично поздравили по телефону лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый руководитель этой страны Нурсултан Назарбаев.

В числе поздравивших - президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Вучич, премьер-министр Израиля Нетаньяху, а также президент Международного олимпийского комитета Бах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин "с 10 утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", и за два с половиной часа уже провел 10 телефонных разговоров. По его словам, российский лидер не только принимал поздравления с днем рождения, но и обсуждал насущные вопросы.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. По словам Пескова, в этот день глава государства "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". Накануне 67-летия Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где собирал грибы и любовался осенней природой. Фотоотчет об этой поездке опубликован на сайте Кремля.

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