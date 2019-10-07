Климов предложил создать проекты резолюций ПАСЕ и ОБСЕ о невмешательстве в дела стран

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании комитета палаты по международным делам предложил разработать проекты резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), осуждающие вмешательство во внутренние дела государств - членов ООН.

"Нам в свое время удалось провести через Межпарламентский союз специальную резолюцию, осуждающую любое вмешательство в суверенные дела государств - членов ООН. Я понимаю, что это очень тяжелый труд, но, может, попробовать хотя бы поднять этот вопрос и предложить в ПАСЕ и ОБСЕ принять такие документы. Как возможность обсудить эти темы, это хорошая площадка", - сказал Климов на заседании в понедельник.

Он добавил, что комиссия сможет обеспечить российские делегации большим количеством конкретных примеров "такого рода поползновений" в отношении России и многих других стран. "Мы здесь находимся в координации и со странами Европы, Азии и Латинской Америки", - подчеркнул Климов.

В заявлении Климова, поступившем в августе в ТАСС, говорилось, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.