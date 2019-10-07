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"Единая Россия" приостановила членство в партии депутата после ДТП в Новороссийске

В результате произошедшей 4 октября аварии пострадал ребенок

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Политический совет новороссийского отделения партии "Единая Россия" приостановил членство в партии депутата городской думы Виталия Бута на время разбирательства в связи с ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба отделения партии по Краснодарскому краю.

В Новороссийске 4 октября автомобиль Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля был депутат городской думы Новороссийска Виталий Бут. Официально правоохранительные органы не комментируют ситуацию.

"Политический совет Новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута.", - говорится в сообщении.

Бут также является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".

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