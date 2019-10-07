Президент Кипра прибудет в Москву на празднование 75-летия Победы

НИКОСИЯ, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент Кипра Никос Анастасиадис приедет в Москву на торжества, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник после своей встречи с главой островного государства председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, прибывший в Республику Кипр с целью открытия паломнического пути Россия - Кипр - Святая земля.

"Президент Кипра сообщил, что сегодня он подписал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказано, что он обязательно будет у нас 9 мая на День Победы", - информировал Степашин.

По его словам, Анастасиадис также поблагодарил главу российского государства за поддержку, которую РФ оказывает Республике Кипр на международной арене.

Кроме того, глава островной республики поддержал инициативу открытия паломнического пути из Россию на Святую землю, который пролегал бы через территорию Кипра, сообщил Степашин, у которого в понедельник также состоялись встречи с председателем Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрисом Силлурисом и митрополитом Киккским и Тиллирийским Никифором.