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Володин сообщил, что депутат Госдумы Инга Юмашева вернется в Россию во вторник

Инцидент с депутатом Госдумы может также стать темой для обсуждения Совета Госдумы, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, допрошенная ФБР в аэропорту в Нью-Йорке, вернется в Россию во вторник и обсудит этот инцидент с коллегами.

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Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее", - сказал Володин. По его словам, инцидент с Юмашевой может также стать темой для обсуждения Совета Госдумы, который затем может предпринять шаги с целью не допустить повторения таких случаев в будущем.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияЮмашева, Инга Альбертовна
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