{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3% с 1 октября

Путин увеличил зарплату президента РФ и премьера с 1 октября на 4,3% - указ.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Совет Думы обсудит полученное Володиным приглашение на европейскую конференцию спикеров
Спикер Госдумы отметил, что было бы правильным принять это решение "вместе со всеми фракциями" ГД
Читать полностью