МИД России: Le Monde запугивает алжирцев "российским вмешательством" перед выборами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Публикация французской газеты Le Monde о влиянии Москвы на политические процессы в Алжире призвана запугать жителей этой африканской страны "российским вмешательством". Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Как отмечается на странице дипведомства в Facebook, 8 сентября Le Monde опубликовала статью "Путин делает ставку на алжирских генералов", в которой утверждается, что российское руководство якобы "рассчитывает на удушение начавшегося в феврале массового движения народного протеста влиятельными алжирскими генералами". В качестве "доказательства" ангажированности России приводится тот факт, что многие из этих высокопоставленных алжирских военных учились в советских академиях. "Что касается, собственно, вброса про силовое решение, то он и вовсе не подкреплен никакими доводами", - указали в МИД.

"Расцениваем инсинуации газеты Le Monde как классический пример дезинформации, призванный в превратном свете выставить Россию в нынешнем непростом контексте передачи власти в Алжире в рамках действующих конституционных механизмов, - завили в МИД РФ. - Вынуждены констатировать, что публикация является частью пропагандистской кампании ряда западных СМИ, развернутой в связи с приближающимися в стране президентскими выборами, целью которой является запугивание населения якобы имеющим место "российским вмешательством".

Россия принципиально исходит из того, что происходящие в Алжире политические процессы являются сугубо внутренним делом этой страны, напомнили в министерстве. "Никаких "ставок" в пользу тех или иных сил там мы не делаем и делать не собираемся. Надеемся, что возникающие проблемы в дружественном Алжире будут и в дальнейшем решаться в конструктивном и ответственном ключе в русле общенационального диалога с четким ориентиром на обеспечение стабильности и создание благоприятных условий для поступательного продвижения по пути политических и социально-экономических преобразований на благо всего алжирского народа", - продолжили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, прибегая к "антироссийской карте" в расчете повлиять на умонастроения электората и извлечь "другие сомнительные политические дивиденды", авторы статьи "явно отрабатывают задачу нанести ущерб многоплановому российско-алжирском партнерству".

"Обращаем внимание газеты Le Monde, а также всех предвзятых медиаагентств вне зависимости от их страновой принадлежности, что бездоказательная антироссийская риторика является наглядным признаком профессиональной нечистоплотности", - заключили в дипведомстве.