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Путин распорядился провести серию семинаров для чиновников по борьбе с коррупцией

Общее число участников семинаров составит до 320 человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести в ноябре - декабре 2019 года серию семинаров-совещаний для федеральных и региональных чиновников и губернаторов по противодействию коррупции. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что 28-29 ноября семинары-совещания по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции пройдут в "Президент-Отеле" для госслужащих из регионов, а 9 декабря - для руководителей профильных подразделений федеральных госорганов. Общее число участников таких семинаров составит до 320 человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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