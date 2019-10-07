Володин: в Москве ждут извинений от президента Грузии за ее высказывания в адрес России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна публично принести извинения за свои антироссийские высказывания и дезавуировать их. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

"Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии, которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию", - сказал спикер, отвечая на вопрос ведущей о том, получают ли в России какие-либо сигналы о готовности руководства Грузии объясниться. "Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет?" - спросил в связи с этим он.

Володин обратил внимание, что антироссийскую повестку, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), как правило, "инициируют и дальше продуцируют страны - сателлиты США: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия". "Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли вот на такие шаги, - считает он. - Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах, принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства".

"Не может Украина развиваться с агрессивной позиции с таким соседом, как Россия, если нас объединяет огромная граница, связи не только торговые, но и культурные, и исторические. Невозможно здесь взять и оградиться стеной", - уверен глава нижней палаты парламента РФ. Он предупредил, что такие страны, нагнетая конфликт с Россией, "ввергнут себя в огромные проблемы, как это получилось с Грузией".

Володин напомнил, что отношения с этой страной стали выравниваться, "но кому-то понадобилось устроить конфликт в Тбилиси", когда делегация РФ приехала на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП). "Но президент Грузии вместо того, чтобы осудить происшедшее, вместо того, чтобы вмешаться и сказать: "так нельзя", объявила Россию агрессором", - напомнил он, указав, что именно президент "несет ответственность за пребывание делегации другой страны".

"А сейчас молчит. Вот грузинское общество говорит: нет, нам надо поправить отношения. Ну, пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, смогли, оскорбить российский народ и нашу страну, у них ума хватило", - констатировал спикер.

События в Грузии

В Тбилиси у здания парламента Грузии 20-21 июня прошли масштабные митинги протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации и депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера парламента Грузии. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

За день до вступления временного запрета на полеты ведущий грузинской оппозиционной телекомпании Rustavi2 Георгий Габуния в прямом эфире своей авторской передачи "Постскриптум" нецензурными словами высказался в адрес руководства РФ. В ответ Госдума рекомендовала правительству ввести экономические санкции в адрес Грузии. Однако, президент России не стал этого делать "из-за уважения к грузинскому народу".