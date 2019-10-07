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Министр обороны России провел телефонный разговор с главой Пентагона

Переговоры между Сергеем Шойгу и Марком Эспером стали первыми с момента утверждения последнего на посту министра обороны США

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор главой Пентагона Марком Эспером по инициативе американской стороны. Об этом журналистам сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.

"7 октября 2019 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", - сказали в Минобороны.

Какие-либо подробности о содержании их беседы в сообщении ведомства не приводятся.

Это первый известный контакт Шойгу с Эспером с момента утверждения последнего на посту министра обороны США 23 июля.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияЭспер, Марк
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