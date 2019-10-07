Володин заявил о приоритете государственного мышления над партийными интересами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подход депутатов Госдумы к решению важных задач развития страны при рассмотрении проекта федерального бюджета стоит выше партийных интересов. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Говоря о сбалансированности федерального бюджета, Володин отметил "государственный подход" депутатов Госдумы к вопросу о сокращении разрыва между регионами в бюджетной обеспеченности. "Депутаты подключились к этой работе и говорят, давайте уже конкретные предложения и конкретный график шагов, которые будет правительство предпринимать для того, чтобы сокращать этот разрыв. Это государственный подход, это такое государственное мышление, которое встает над партийными приоритетами, что крайне важно", - сказал он.

Спикер Госдумы напомнил об основных направлениях работы парламентариев при обсуждении проекта бюджета, которые поддержаны всеми фракциями. "Можно выделить четыре направления, по которым мы имеем, невзирая на разные политические мировоззрения, на разные подходы в вопросах обсуждения бюджета, общую позицию", - подчеркнул он. Речь идет о повышении эффективности расходов, сокращении бюджетного разрыва между субъектами РФ, поддержке инвестпроектов в регионах, а также финансировании госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

"Депутаты поддерживают президента и правительство в решении задач, в достижении поставленных целей. Но при этом считают, что нужно темпами идти более быстрыми и необходимо вкладывать в эти направления", - заключил Володин.

Ранее он неоднократно говорил о приоритетности сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. Этот вопрос будет центральным при рассмотрении бюджета РФ, ситуацию с таким разрывом надо кардинально изменить в течение двух-трех лет, отмечал Володин.