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Кризис в Сирии

Лавров обсудил перспективы урегулирования ситуации в Сирии с представителем оппозиции

Москва подтвердила приверженность усилиям "по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник с главой сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой перспективы урегулирования ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение перспектив развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Москва подтвердила приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, а также усилиям "по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране".

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