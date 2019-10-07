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Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Она прилетит в московский аэропорт Шереметьево в 11:05 мск 8 октября
Инга Юмашева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Инга Юмашева
© Станислав Красильников/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября./ТАСС/. Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

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Российский парламентарий прибыла в понедельник в Нью-Йорк из Сан-Франциско (штат Калифорния), где участвовала в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс". Как стало известно корреспонденту ТАСС, при регистрации на рейс, при прохождении паспортного контроля и во время ожидания посадки никаких проблем у Юмашевой не возникло. Рейс "Аэрофлота" SU-103 вылетел из Нью-Йорка в 19:16 (02:16 вторника мск). Прибытие в московский аэропорт Шереметьево по расписанию - в 11:05 мск во вторник.

5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей. В ФБР в ответ на запрос ТАСС данную ситуацию комментировать отказались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Он напомнил, что депутат возглавляет группу дружбы с Конгрессом США и многое сделала для развития отношений между парламентами двух стран при нынешних непростых обстоятельствах. Володин не исключил, что после общения с Юмашевой ее коллеги поднимут эту тему на Совете Госдумы.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Башкирию. Она входит в состав комитета по международным делам.

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СШАРоссияЮмашева, Инга Альбертовна
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