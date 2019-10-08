В Думе заявили, что авиасообщение между РФ и Грузией могут восстановить в ближайшее время

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Точные сроки восстановления авиасообщения между Россией и Грузией сейчас не могут быть названы, но есть вероятность, что это случится скоро. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи межпарламентской группы диалога Россия - Грузия.

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Минтранса РФ в ходе организованной недавно министерством в стенах Думы выставки. "Конкретных сроков я вам не назову сейчас. Мы говорили, что в самое ближайшее время. Я думаю, что мы, кажется, могли бы на это рассчитывать", - сказал Калашников.

Встреча глав МИД Грузии и России

Встреча глав МИД Грузии и РФ, которая состоялась 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, свидетельствует о том, что стороны движутся в правильном направлении, добавил Калашников.

"Сама встреча уже наводит на определенные мысли, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал он. Депутат напомнил, что это была первая встреча глав МИД с 2008 года. "Конечно, мы понимаем, что она не просто так произошла на полях Генеральной ассамблеи, она готовилась. Некоторые, конечно, поспешили какими-то другими оценками сопроводить эту встречу", - добавил Калашников.

Глава комитета заметил, что в Госдуме следят за происходящим в Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 26 сентября встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера и замглавы МИД РФ.