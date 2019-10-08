Песков: Россия внимательно следит за разработкой новых систем вооружений США

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти России внимательно наблюдают за всеми опытно-конструкторскими разработками, которые проводятся в США по созданию новых систем вооружений. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, собственно, очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружений", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что именно научно-исследовательские работы по созданию ракет средней дальности в нарушение бывшего Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) "как раз и стали причиной для разрушения этого очень важного, с точки зрения международной безопасности, документа".

Песков добавил, что Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но участвовать в ней Россия не будет.

"В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, - сказал Песков. - Вместе с тем хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны и для обеспечения паритета".

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что у США есть такие вооружения, "которые никто даже не может себе представить". При этом он подчеркнул, что США развивают и обновляют ядерные вооружения. В то же время американский лидер выразил надежду, что новейшие подводные лодки никогда не придется использовать.

МИД РФ 2 августа сообщил, что действие ДРСМД было прекращено по инициативе американской стороны. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.