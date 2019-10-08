Песков заявил, что США не уведомляли Россию о выводе войск из Сирии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. США не уведомляли РФ о выводе войск из Сирии, Турция также не сообщала о предстоящем движении своих сил в САР. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никто не уведомил", - подчеркнул он. "Мы еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они, - добавил Песков. - Были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые потом не подтверждались". "Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации", - резюмировал представитель Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter: "Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн... и вернуть наших солдат домой". О своем решении начать вывод войск из Сирии глава Белого дома объявлял еще 19 декабря 2018 года.