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Кризис на Украине

Песков: важно не определять роль России в конфликте на Украине, а помочь его разрешить

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В Кремле считают разрешение конфликта на Украине гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказавшего на международном форуме "Минский диалог": "Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины".

"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - отметил Песков. "Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - добавил он.

Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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