Песков считает, что СМИ США перестали быть достоверным источником информации

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информации в американских СМИ можно доверять все меньше, так как они перестали быть достоверным источником информации.

"Американские СМИ все меньше и меньше можно считать как достоверный источник на фоне, так сказать, того "шторма", который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки пытаться дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений", - сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся сообщения о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.

"Вы знаете, каких-то официальных заявлений на этот счет не было", - добавил Песков.

Ранее аппарат председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократа, от штата Нью-Йорк) опубликовал его письмо, адресованное помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену. В тексте документа сообщается о том, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, а также содержится призыв воздержаться от этого шага.