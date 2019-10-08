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Песков заявил, что в Мозамбике нет российских военных

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слухи о якобы гибели солдата из России во время столкновений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В Мозамбике нет российских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя слухи о гибели солдата из России во время столкновений в этой стране.

"Что касается Мозамбика, там российских солдат нет", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает за происходящим в Африке. "Сейчас ведется подготовка к саммиту Россия - Африка, который состоится в Сочи, потому африканская тема сейчас близка и находится на заглавных строках нашей повестки дня", - добавил он.

В Мозамбике осенью возобновились столкновения между правительственными силами и исламистами. Ряд СМИ сообщал, что в стране якобы находятся и российские военнослужащие.

Теги
МозамбикРоссия
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