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Кризис на Украине

Песков согласился, что зарубежные чиновники могут скрывать свое отношение к вопросу Крыма

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал заявление спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Мартина Сайдика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Зарубежные чиновники могут скрывать свою личную точку зрения, когда речь заходит о Крыме, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом в беседе с журналистами он прокомментировал опубликованное в украинских СМИ заявление спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Мартина Сайдика о том, что Крым в советские годы входил в состав России до включения в Украинскую ССР, а до этого принадлежал Российской империи. Сайдик заявил об этом на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии. Он также добавил, что, будучи представителем ОБСЕ, должен осторожно высказываться на тему Крыма и более откровенно комментировать этот вопрос сможет только на пенсии, когда станет "свободным человеком".

Песков, отвечая на вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию или осторожно ее выражать, когда речь заходит о Крыме, ответил: "Есть".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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