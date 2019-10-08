Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович", - указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".

Как сообщила ТАСС замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, новый директор ФСИН ранее возглавлял УФСБ по Красноярскому краю. "Я надеюсь, он не будет воспринимать правозащитников как врагов и поймет, что они будут помогать ему устранить ряд имеющихся в системе проблем", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко.

По данным Меркачевой, он покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник сообщил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет - это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года.