Пушков считает, что Европа не совсем понимает последствия выхода США из ДРСМД

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, в Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

"В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мы забыли о том, чем чревато такое размещение РСМД, отметил Пушков. - Сейчас нас успокаивают, говорят о том, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, и наращиванием его ядерных вооружений. Эти ракеты нужны для размещения на Дальнем Востоке и в Азии, но у ракет есть определенная логика, как только они появляются, их сразу пытаются где-то разместить". При этом он не исключил, что "дело начнется в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов".

Он обратил внимание на то, что РФ заморозила участие в этом договоре в ответ на действие США, но она не прекратила действие договора. "Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор", - сказал Пушков, отметив, что соответвущий закон был принят российским парламентом.

Он напомнил, что Владими Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе. "В НАТО это отвергли, но кто проиграет от такого моратория? И читают ли в НАТО, что, если они разместят такие ракеты, то России нечем будет ответить? Мне кажется это очень глубокое заблуждение, от которого альянсу надо отказываться",- заметил Пушков.

При этом он поддержал предложения белорусского президента, хотя бы обсудить идею моратория. "Почему страны НАТО отвергают ее с порога?, - сказал Пушков. - Нам не хватает здравого смысла. Мы слышим со стороны НАТО, что надо вести себя с РФ с позиции силы, поддерживая диалог. Эта формула глубоко порочна, потому что речь идет о том, чтобы вести политику с позиции силы, никакого вменяемого диалога у нас с НАТО нет". Пушков заметил, что у РФ нет даже посла в НАТО.