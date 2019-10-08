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Выход США и России из ДРСМД

Пушков считает, что Европа не совсем понимает последствия выхода США из ДРСМД

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике обратил внимание на то, что РФ заморозила участие в этом договоре в ответ на действие США, но она не прекратила его действие

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, в Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая проходит в Минске.

"В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мы забыли о том, чем чревато такое размещение РСМД, отметил Пушков. - Сейчас нас успокаивают, говорят о том, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, и наращиванием его ядерных вооружений. Эти ракеты нужны для размещения на Дальнем Востоке и в Азии, но у ракет есть определенная логика, как только они появляются, их сразу пытаются где-то разместить". При этом он не исключил, что "дело начнется в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов".

Он обратил внимание на то, что РФ заморозила участие в этом договоре в ответ на действие США, но она не прекратила действие договора. "Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор", - сказал Пушков, отметив, что соответвущий закон был принят российским парламентом.

Он напомнил, что Владими Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе. "В НАТО это отвергли, но кто проиграет от такого моратория? И читают ли в НАТО, что, если они разместят такие ракеты, то России нечем будет ответить? Мне кажется это очень глубокое заблуждение, от которого альянсу надо отказываться",- заметил Пушков.

При этом он поддержал предложения белорусского президента, хотя бы обсудить идею моратория. "Почему страны НАТО отвергают ее с порога?, - сказал Пушков. - Нам не хватает здравого смысла. Мы слышим со стороны НАТО, что надо вести себя с РФ с позиции силы, поддерживая диалог. Эта формула глубоко порочна, потому что речь идет о том, чтобы вести политику с позиции силы, никакого вменяемого диалога у нас с НАТО нет". Пушков заметил, что у РФ нет даже посла в НАТО.

Теги
СШАРоссияПушков, Алексей КонстантиновичВыход США и России из ДРСМД
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