Пушков: США не демонстрируют желания участвовать в разрешении конфликта на Украине

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что американская администрация не проявляет большого интереса к идее привлечь США к урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил во вторник, выступая на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Интересна мысль президента [Белоруссии Александра] Лукашенко, что надо подключать США. Ранее с этой мыслью выступал президент [Украины Владимир] Зеленский. Впрочем США не проявили к этому пока особого интереса", - сказал Пушков.

По его словам, для американского президента Дональда Трампа украинский кризис интересен только тем, "что с его помощью, может быть, можно ослабить [потенциального кандидата в президенты Джозефа] Байдена, особой другой заинтересованности в решении украинской проблемы пока не видно со стороны американской администрации". "Участие такой крупной державы как США могло бы привнести какие-то позитивные моменты. Но до сих поры мы видим, что США в основном уходят из международных договоренностей. Скорее, чем присутствуют в них и играют позитивную роль, - сказал Пушков. - Я назову "иранскую сделку", из которой США вышли к большому неудовольствию Европы и нашему, потому что ситуация, которая, казалось бы была стабилизирована, стала опять крайне нестабильной и существует реальная угроза возвращения Ирана к обогащению урана в больших объемах, чем это было предусмотрено сделкой".

Он напомнил, что США также вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы не знаем, останутся ли они в договоре СНВ-3, единственном договоре, который регулирует стратегические ядерные вооружения",- сказал Пушков. Он добавил, что США "не решили в свое время проблему Абхазии и Южной Осетии". Сенатор считает, что эти шаги - свидетельства дестабилизирующей роли США.

"Вероятно, США могли бы сыграть позитивную роль в решении украинского кризиса, но для этого мы должны видеть какую-то иную политику США, нацеленную на позитивную повестку дня, а не на разрушение тех договоренностей, которые уже были достигнуты на международном уровне, в том числе с участием ближайших союзников самих США", - сказал он. По его словам, в последнее время США играют в свою собственную игру, причем иногда трудно понять, что это за игра, поскольку правила ее меняются на ходу, и в случае с украинским кризисом, США не приложили особых усилий для того, чтобы сблизить стороны.